В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев проходят соревнования по спортивному ориентированию

В Уфе продолжаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В Парке Победы начались соревнования по спортивному ориентированию. Участие принимают порядка 30 представителей из России, Казахстана и Беларуси.
В первый день они состязались в умении быстрого преодоления дистанции длиной до 3 км с помощью ориентирования по карте.
Спортсмены из России уже завоевали первые награды. Лучшим среди мужчин стал Никита Смирнов, на втором месте расположился Владимир Гринин, ну а тройку замкнул Никита Асоян. У женщин победительница – Мария Новикова, второй стала Антонина Найденова, третья – Ирина Лапикус.
В течение этой соревновательной недели спортсмены примут участие еще в нескольких дисциплинах. Поборются за медали они в индивидуальной гонке, кросс-классике, смешанной и трехэтапной эстафете, а также в кросс-лонге.