В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев проходят соревнования по спортивному ориентированию

В Уфе продолжаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В Парке Победы начались соревнования по спортивному ориентированию. Участие принимают порядка 30 представителей из России, Казахстана и Беларуси.

В первый день они состязались в умении быстрого преодоления дистанции длиной до 3 км с помощью ориентирования по карте.

Спортсмены из России уже завоевали первые награды. Лучшим среди мужчин стал Никита Смирнов, на втором месте расположился Владимир Гринин, ну а тройку замкнул Никита Асоян. У женщин победительница – Мария Новикова, второй стала Антонина Найденова, третья – Ирина Лапикус.