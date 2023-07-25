Участник Летних игр сурдлимпийцев из Беларуси рассказал трогательную историю о дочери

В Уфе проходят Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На 9 организованных площадках столицы решается судьба медалей в 11 спортивных дисциплинах.

Борец из Беларуси Олег Кастянка рассказал о своих впечатлениях от участия в соревнованиях и поделился трогательной историей. Спортсмену удалось завоевать бронзовую медаль на второй день игр.

Олег рассказал, что в России уже был, но в Уфе первый раз. Из-за плотных тренировок посмотреть город спортсмен ещё не успел, но после награждения Олег планирует наверстать упущенное.

Олега поддерживает супруга и маленькие дети – 3-летняя дочка Ксюша и 7-месячный сын Герман. Спортсмен поделился, что маленькая дочка даже хотела приехать к папе в другую страну, когда у Олега возникли трудности на соревнованиях.