Жителей Башкирии просят сохранять спокойствие при виде колонны спецтехники

Сотрудники ГУ МЧС по Башкирии предупреждает жителей региона о том, что завтра, 26 июля, по трассе М-5 пройдет большая колонна техники МЧС России. Экипажи будут двигаться в сторону Чишминского района республики, на территории которого пройдет проверка готовности служб к действиям в условиях ЧС.