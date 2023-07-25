Российские ученые разработали перевязочный материал на основе хитозана

Российские ученые создали перевязочный материал из панцирей насекомых. Материал разработан на основе хитозана. Разработкой занимаются научные сотрудники ВолгГТУ.

Фото №1 - Российские ученые разработали перевязочный материал на основе хитозана

По информации разработчиков, новый материал обладает программируемым сроком службы и заживляет раны без рубцевания. В медицине перевязочные материалы требуют регулярной замены и контроля. Новое изобретение ученых позволит избежать неудобств. 

Ученые Волгоградского государственного технического университета представили образцы нового материала на основе хитозановых пленок. Они рассказали, что благодаря разработке можно будет производить биополимерные материалы с программируемым сроком службы в теле человека и обеспечить заживление ожогов и ран.

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