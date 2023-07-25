Российские ученые разработали перевязочный материал на основе хитозана

Российские ученые создали перевязочный материал из панцирей насекомых. Материал разработан на основе хитозана. Разработкой занимаются научные сотрудники ВолгГТУ.
По информации разработчиков, новый материал обладает программируемым сроком службы и заживляет раны без рубцевания. В медицине перевязочные материалы требуют регулярной замены и контроля. Новое изобретение ученых позволит избежать неудобств.
Ученые Волгоградского государственного технического университета представили образцы нового материала на основе хитозановых пленок. Они рассказали, что благодаря разработке можно будет производить биополимерные материалы с программируемым сроком службы в теле человека и обеспечить заживление ожогов и ран.