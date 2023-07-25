Российские ученые разрабатывают препарат от старения

Ученые МГУ представили результаты двухлетнего исследования, посвященного изучению механизмов клеточного питания. Удалось разработать систему высокопроизводительного скрининга активаторов аутофагии, которая поможет понять, какие механизмы влияют на долголетие.
Ученые провели поиск активаторов самообновления в нескольких направлениях: создание химерных соединений для переваривания поврежденных митохондрий, тестирование соединений на способность вызывать аутофагию, проверка веществ от микроорганизмов из кишечника животных и анализ лекарственных растений на способность стимулировать самообновление клеток.
«Есть много интересных находок. Наиболее перспективные из них предстоит проверить на эффективность и безопасность на модели животных», — рассказал директор университета Петр Сергиев. Отмечается, что проект со стадии исследования переходит к практике.