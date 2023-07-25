В Уфе перекроют участки улиц Пушкина и Советской

В башкирской столице перекроют участки улиц у Советской площади. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В связи с проведением торжественной церемонии, посвященной выпуску специалистов для органов внутренних дел РФ, временно будет перекрываться участок ул. Пушкина – между ул. Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской – от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции.
Ограничения движения будут действовать с 15:00 до 17:30 27 июля и с 8:00 до 13:00 29 июля. Также в данные часы будет изменена схема движения общественного транспорта.
Горожан просят учитывать перекрытия при планировании поездок.
Фото: Мэрия Уфы.