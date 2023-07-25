В Уфе перекроют участки улиц Пушкина и Советской

В связи с проведением торжественной церемонии, посвященной выпуску специалистов для органов внутренних дел РФ, временно будет перекрываться участок ул. Пушкина – между ул. Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской – от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции.