В одном из микрорайонов Уфы благоустроят еще три сквера

В уфимском микрорайоне Черниковка запланировано благоустройство трех скверов - «Ильича», «Матерей» и «Победы». Об этом рассказали в столичной мэрии.
Площадь работ составит 6,7 га. В скверах планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, строительство тротуаров с разными типами покрытий, монтаж систем освещения, полива и видеонаблюдения, озеленение, установку малых архитектурных форм.
Завершение работ запланировано на 30 ноября следующего года. На данные цели будет выделено 306 млн рублей.
Фото: Мэрия Уфы.