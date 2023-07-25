В Башкирии приставы принудительно вскрыли квартиру женщины из-за утечки газа

В Кумертау сотрудники ФССП принудительно вскрыли квартиру женщины из-за утечки газа, чтобы не допустить взрыв. Сама хозяйка отказалась устранять утечку газа, сообщили в пресс-службе ФССП.
Ранее сотрудники газовой службы установили, что в квартире происходит утечка газа. Жильцам перекрыли доступ к нему, но даже после принятых мер женщина отказалась устранять неисправность.
Межрайонным судом по Кумертау и Куюргазинскому району было вынесено решение о том, что собственница квартиры обязана обеспечить доступ газовщикам для ремонта оборудования. Но женщина законным действиям судебных приставов, поэтому жилое помещение было вскрыто принудительно.
Теперь неисправность устранена, подача газа восстановлена.
Фото: ФССП по РБ.