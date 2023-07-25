В Башкирии приставы принудительно вскрыли квартиру женщины из-за утечки газа

Межрайонным судом по Кумертау и Куюргазинскому району было вынесено решение о том, что собственница квартиры обязана обеспечить доступ газовщикам для ремонта оборудования. Но женщина законным действиям судебных приставов, поэтому жилое помещение было вскрыто принудительно.