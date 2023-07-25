Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкортостана передовикам труда

За особые заслуги. Глава республики вручил госнаграды передовикам труда. Медали, звания и почетные грамоты, в том числе от Президента Владимира Путина, получили около 70 человек. Каждый – профессионал в своей области, который внес вклад в развитие не только Башкортостана, но и всей страны.

У людей, которые сегодня собрались в колонном зале, казалось бы, мало общего. У них разные профессии и сферы деятельности, при этом всех объединяет одно – преданность своему делу. В этом они одни из лучших, поэтому и оказались на награждении.

Деятели науки, культуры и образования, спасатели, инженеры, конструкторы, строители, энергетики. С деятельностью каждого из вас связаны этапы развития нашей республики и, конечно, наши успехи. Выражаю вам искренние слова благодарности за ваш труд, патриотизм, единство и сплочённость. Именно благодаря вам наша республика идёт вперёд, обеспечивая устойчивое развитие экономики, привлекая инвестиции. Мы запускаем новые производства, выполняем все социальные обязательства, благоустраиваем наши города и сёла, готовимся достойно встретить 450-летие нашей столицы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одной из высших госнаград – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени – награжден ученый Венер Вахитов, автор более 300 научных работ и патентов, а также создатель школы в области биотехнологии.

За высокий профессионализм указом Президента многие удостоены званий заслуженных работников страны. В их числе – спасатели, лесники, аграрии, учителя, артисты. Гузель Яубасарова теперь в статусе заслуженного строителя, что, кстати, среди женщин большая редкость. Здания, созданные по проектам ее института, знает едва ли не каждый житель столицы.

На фоне гражданских костюмов выделяются три человека в форме – это сотрудники 22-го пожарно-спасательного отряда. Летом этого года они участвовали в тушении горящих цистерн на предприятии «Уфахим», предотвратив перекидывание огня на рядом стоящие железнодорожные составы. Спасателям вручили медали генерала Шаймуратова.

А вот руководитель республиканской станции переливания крови, получивший звание заслуженного врача Башкортостана, рассказывает, как они с коллегами спасали жизни людей во времена ковида.

Многие из награждаемых посвятили профессии большую часть своей жизни. Рена Каримова 54 года работает учителем математики. Женщина уже давно перестала считать количество собственных выпускников. А вот дети педагога, в том числе и дочь, пошли по военной стезе. В июне этого года глава республики уже встречался с Реной Каримовой в Белорецке, где передал ей орден генерала Шаймуратова. Им подполковник Альберт Каримов награжден посмертно за мужество и героизм.

Радий Хабиров отдельно отметил вклад Ольги Шевниной, которая с 2018 года возглавляет в республике общество глухих. Помимо помощи инвалидам, женщина принимала активное участие в организации игр Абилимпикс и Сурдолимпиады, которая проводится сейчас.

Не остался незамеченным и труд наших коллег. Звание заслуженного работника печати и массовой информации республики получил Павел Самойлин, который проработал в СМИ почти 30 лет.