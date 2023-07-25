Радий Хабиров встретился с командующим Приволжским округом войск Росгвардии

Глава Башкортостана провёл встречу с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии РФ. В июне этого года Сергея Просяника назначили на эту должность. Радий Хабиров поздравил его с назначением и пожелал профессиональных успехов на новом посту.
На встрече глава республики и командующий Приволжским округом войск Росгвардии обсудили вопрос создания в Башкортостане учебного центра по подготовке сил специального назначения. Республика готова подобрать и предоставить площадку для его размещения.