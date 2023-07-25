В Башкирии полицейские задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске
В Салаватском районе в полицию обратились сотрудники одного из магазинов, которые рассказали, что неизвестный похитил товары на сумму 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В скором времени оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Новосибирска, который ранее был судим и находится в федеральном розыске. Свою вину он признал.
По предварительным данным, мужчина, проживая в г. Новосибирске, решил посетить в одиночку столицу Башкирии. Добравшись до республики на попутках, он остановился в с. Малояз, где решил устроить себе «шопинг» и «пир» за чужой счет. Путешественник зашел в один из супермаркетов, где украл три упаковки парфюмированной воды на общую сумму более 5 тысяч рублей, а из соседнего магазина алкоголь, продукты и банные принадлежности на сумму более 12 тысяч рублей. Товар рецидивист прятал в свой рюкзак.
пресс-служба МВД по РБ
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.