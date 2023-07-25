В Уфе завершился второй соревновательный день Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Уфе продолжаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Сегодня на спортивных площадках столицы республики прошли состязания второго дня. Участники игр на девяти площадках решали судьбу медалей, зачетов и квалификации в 11 спортивных дисциплинах.
Гандбольная игра между командами «Россия-1» и «Россия-2» получилась эмоциональной как для спортсменов, так и для тренеров. На протяжении двух таймов шла упорная борьба за победу.
Спортсменам и тренерам порой трудно понять друг друга. Тогда на помощь приходят переводчики. Евгений Зотин тренирует сборную России около трех лет. За это время команда выступила на чемпионате Европы в Хорватии, где заняла второе место. В стартовой встрече летних игр коллектив Зотина одержал победу – 32:24.
Борцы греко-римского стиля разыграли награды в восьми весовых категориях. Одно из самых упорных финальных противостояний получилось в весовой категории до 67 килограммов. В решающем поединке встретились россияне Александр Пастушенко из Владимира и житель Стерлитамака Исмаил Насрулаев, выступающий сейчас за Татарстан. Страсти кипели так, что на ковер едва не выскочили болельщики. Домашняя поддержка не помогла Исмаилу, и в очень упорной борьбе представитель Владимира одержал победу.
На любых крупных соревнованиях не обходится без праздничных мгновений. Свой день рождения на играх отметил судья из Гусь-Хрустального Дмитрий Коршунов. Чтобы поздравить именинника даже прервали финальные схватки.
Хозяева соревнований в конечном итоге забрали подавляющее большинство мест на борцовском пьедестале. Две бронзовые медали удалось завоевать представителям Кыргызстана, по одной награде того же достоинства у Белоруссии и Узбекистана. В велоспорте единственным иностранцем стал представитель Таиланда Шаронрен Шайват. Дорога у представителя азиатского континента была непростой. В Уфу Шайват приехал с женой и тренером. Но на соревнованиях в столице республики таец вылетел на стадии 1/8 финала.
Разыграли первые медали пловцы. Одной из россиянок, сумевшей завоевать медаль, стала семикратная чемпионка Сурдлимпийских игр Виктория Терентьева. Поддержали представительницу Астраханской области родители Александр и Лариса. Они стараются не пропускать соревнований дочери.
Помогла поддержка семьи и Виталию Оботину. Месяц назад вместе со своей возлюбленной Анной они поженились. Но в свадебное путешествие молодые отправиться так и не успели – все время заняла подготовка, а теперь и выступление на играх сурдлимпийцев.
Впереди у участников игр третий соревновательный день. Летние сурдлимпийские игры набирают свой ход.