В Уфе завершился второй соревновательный день Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Уфе продолжаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Сегодня на спортивных площадках столицы республики прошли состязания второго дня. Участники игр на девяти площадках решали судьбу медалей, зачетов и квалификации в 11 спортивных дисциплинах.

Гандбольная игра между командами «Россия-1» и «Россия-2» получилась эмоциональной как для спортсменов, так и для тренеров. На протяжении двух таймов шла упорная борьба за победу.

Спортсменам и тренерам порой трудно понять друг друга. Тогда на помощь приходят переводчики. Евгений Зотин тренирует сборную России около трех лет. За это время команда выступила на чемпионате Европы в Хорватии, где заняла второе место. В стартовой встрече летних игр коллектив Зотина одержал победу – 32:24.

Ну тем и прекрасен гандбол, что на площадке нет друзей, есть соперники. И этот матч показал дух соперничества и эту неуступчивость. Где-то на грани все было, пришлось даже тайм-аутами успокаивать и своих игроков в том числе. Ну, мужской вид спорта, это нормально. Евгений Зотин, тренер сборной России по гандболу среди слабослышащих

Борцы греко-римского стиля разыграли награды в восьми весовых категориях. Одно из самых упорных финальных противостояний получилось в весовой категории до 67 килограммов. В решающем поединке встретились россияне Александр Пастушенко из Владимира и житель Стерлитамака Исмаил Насрулаев, выступающий сейчас за Татарстан. Страсти кипели так, что на ковер едва не выскочили болельщики. Домашняя поддержка не помогла Исмаилу, и в очень упорной борьбе представитель Владимира одержал победу.

Наши ребята тренируются в группе со слышащими. Потому что их мало, и отдельно найти спарринг-партнеров очень тяжело. Только благодаря тому, что они борются со слышащими, они здесь имеют преимущество. У них опыта больше. Николай Алексеев, заслуженный тренер России /Владимир/

На любых крупных соревнованиях не обходится без праздничных мгновений. Свой день рождения на играх отметил судья из Гусь-Хрустального Дмитрий Коршунов. Чтобы поздравить именинника даже прервали финальные схватки.

Очень приятное событие, тем более в кругу друзей, борцовского коллектива. Соревнования проходят на высоком уровне. Здесь, в Башкирии, часто проходят такие мероприятия. И всегда – на высоком уровне. Дмитрий Коршунов, судья Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Хозяева соревнований в конечном итоге забрали подавляющее большинство мест на борцовском пьедестале. Две бронзовые медали удалось завоевать представителям Кыргызстана, по одной награде того же достоинства у Белоруссии и Узбекистана. В велоспорте единственным иностранцем стал представитель Таиланда Шаронрен Шайват. Дорога у представителя азиатского континента была непростой. В Уфу Шайват приехал с женой и тренером. Но на соревнованиях в столице республики таец вылетел на стадии 1/8 финала.

В России мне очень нравится, люди здесь доброжелательные. Хорошая атмосфера и большой стадион, поэтому приходится много ходить пешком. Рад, что приехал посоревноваться с сильнейшими гонщиками, в Таиланде конкуренция среди слабослышащих очень слабая. Шаронрен Шайват, участник Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» /Таиланд/

Разыграли первые медали пловцы. Одной из россиянок, сумевшей завоевать медаль, стала семикратная чемпионка Сурдлимпийских игр Виктория Терентьева. Поддержали представительницу Астраханской области родители Александр и Лариса. Они стараются не пропускать соревнований дочери.

Помогла поддержка семьи и Виталию Оботину. Месяц назад вместе со своей возлюбленной Анной они поженились. Но в свадебное путешествие молодые отправиться так и не успели – все время заняла подготовка, а теперь и выступление на играх сурдлимпийцев.

В общем-то, все получилось, но все же своим результатом я недоволен. Самое главное на соревнованиях – это поддержка семьи. Здесь со мной супруга Анна. А вот родители не приехали. Они живут во Владивостоке и чаще всего смотрят мои выступления по телевизору. Виталий Оботин, участник Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»