В Уфе продлили работу выставки артефактов из Пушкинского музея

В Уфе продлевается работа выставки «Золото Трои и сокровища ГМИИ им. А.С. Пушкина». Экспозиция содержит около 150 уникальных драгоценных предметов, среди которых золотые украшения, античные амфоры, кубки, оружие, другие артефакты с конца пятого тысячелетия до нашей эры и до седьмого века нашей эры. Представленные сокровища древности никогда ранее не выставлялись в единой экспозиции.

Нефритовый топор, золотая диадема и другие древние предметы. Эта коллекция до сих пор хранится в столице России, в музее имени Пушкина, и никогда не вывозилась за рубеж. А Башкортостан стал первым регионом, где развернута передвижная выставка. Ознакомиться с историческими памятниками в Уфе можно в Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Кузеева до конца октября этого года.