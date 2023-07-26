Жители Кушнаренковского района Башкирии купили УАЗ для участников СВО

В Кушнаренковском районе неравнодушные сельчане купили УАЗ для участников СВО. Марат Абдуллин родом отсюда, вместе с товарищами приобрел на собственные средства подержанный автомобиль. Его подремонтировали и усилили конструкцию. Благодаря этому УАЗик может выполнять не только общие задачи, но и работать на передовой.