Жители Кушнаренковского района Башкирии купили УАЗ для участников СВО

В Кушнаренковском районе неравнодушные сельчане купили УАЗ для участников СВО. Марат Абдуллин родом отсюда, вместе с товарищами приобрел на собственные средства подержанный автомобиль. Его подремонтировали и усилили конструкцию. Благодаря этому УАЗик может выполнять не только общие задачи, но и работать на передовой.
А 93-летняя Альфия Сайфутдинова сама связала 41 пару шерстяных носков для участников спецоперации. Односельчане оценили самоотверженность – житель районного центра Фидрат Гибадуллин купил прядильную машинку и отправил три мешка шерсти бабушке в подарок. Активисты Союза матерей детей-инвалидов на собранные средства приобрели москитные сетки для отправки в зону специальной военной операции.