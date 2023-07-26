На время ремонта Шакшинского моста в Уфе запускаются дополнительные электрички

В настоящее время на участке Уфа - Шакша в период с 6 до 22 часов курсирует 25 пригородных поездов, большая часть которых обслуживается современными электропоездами серии ЭП2Д и «Ласточка». Таким образом, обеспечено тактовое движение в получасовом интервале в утренние и вечерние часы.