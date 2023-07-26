На время ремонта Шакшинского моста в Уфе запускаются дополнительные электрички

На время ремонта Шакшинского моста запускаются дополнительные электрички с 31 июля.
В расписание добавлено шесть новых пригородных поезда сообщением Уфа – Шакша – Уфа, увеличена составность с 4-х до 6-ти вагонов пригородным поездам сообщением Улу-Теляк – Уфа и Уфа - Урман, назначен новый пригородный поезд сообщением Тавтиманово – Уфа.
В настоящее время на участке Уфа - Шакша в период с 6 до 22 часов курсирует 25 пригородных поездов, большая часть которых обслуживается современными электропоездами серии ЭП2Д и «Ласточка». Таким образом, обеспечено тактовое движение в получасовом интервале в утренние и вечерние часы.
С учетом длительности перекрытия Шакшинского моста прорабатывается вопрос поставки дополнительно 2 составов «Ласточек» до конца текущего года.