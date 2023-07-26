В Башкирии спасен краснокнижный орлан-белохвост

Началось все с того, что житель деревни Итеево обнаружил в лесу ослабленную птицу. Сначала мужчина решил взять птицу домой и несколько дней ухаживал за ней. Однако вскоре стало ясно, что птица не сможет самостоятельно восстановиться и вернуться к нормальной жизни на воле. Тогда он обратился за помощью к общественным инспекторам Росприроднадзора.