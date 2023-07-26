В Башкирии мужчина поперхнулся водкой и погиб из-за брата

По версии следствия, мужчины проводили время за распитием спиртных напитков в доме матери в населенном пункте Киргиз-Мияки. В один момент старший брат поперхнулся напитком. Его младший родственник постучал по спине брата, но это не помогло – мужчина задыхался. Вместо вызова врачей, мужчина всадил нож в левое легкое родственника. При этом сельчанин постарался не попасть в сердце. Он заткнул рану брата тряпкой и лёг спать, потому что ему показалось, что родственник стал дышать нормально.