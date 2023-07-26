В Башкирии март стал наиболее «свадебным» в этом году

Эксперты Башстата проанализировали данные за пять месяцев текущего года и пришли к выводу, что за указанный период в Башкирии было зарегистрировано почти 6,5 тысячи браков.

Данный показатель на 0,6% ниже аналогичного периода в прошлом году. Доля узаконенных отношений составила 3,8 на 1000 населения.

Наиболее популярным месяцем для создания семьи в республике за минувшие пять месяцев стал март. Тогда расписались 1,7 тысячи молодоженов.

Наименьшее количество регистраций пришлось на май. В прочем, такая ситуация с последним месяцем весны наблюдается из года в год, говорят аналитики ведомства.