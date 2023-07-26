В Уфе стартовал IV Международный форум «Умный город – Умная страна»

Это ежегодное событие в области развития и цифровой трансформации городов. Проект реализуют Минстрой и Минцифры России.
Что представляет собой форум «Умный город – Умная страна»? Прежде всего, это площадка для профессионального общения. Здесь представлены лучшие решения для создания комфортной жизни в городах. Выставка передовых инновационных цифровых и инженерных решений действительно перемещает на территорию будущего. В Башкортостане собирают уникальные беспилотники. В частности, БПЛА самолётного типа пока единственный аппарат, который способен работать автономно с момента взлёта до посадки.
Как раз основной целью форума является построение прямого диалога между бизнесом, теми, кто создает интеллектуальные системы и властью. Участники экспозиции представляют свои проекты из разных отраслей, таких как цифровая трансформация управления, строительство, образование, здравоохранение, туризм, транспорт, дорожное строительство и энергетика. В рамках Международного проекта пройдет II Всероссийский молодежный форум «Умный город. Наше будущее».
Работы площадки продлятся до 28 июля. Программа насыщена как деловыми, так и культурными событиями. Участие в форуме примет руководство Федеральных ведомств и региональных органов власти.