В Уфе стартовал IV Международный форум «Умный город – Умная страна»

Что представляет собой форум «Умный город – Умная страна»? Прежде всего, это площадка для профессионального общения. Здесь представлены лучшие решения для создания комфортной жизни в городах. Выставка передовых инновационных цифровых и инженерных решений действительно перемещает на территорию будущего. В Башкортостане собирают уникальные беспилотники. В частности, БПЛА самолётного типа пока единственный аппарат, который способен работать автономно с момента взлёта до посадки.