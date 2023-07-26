Космонавт Сергей Ревин прибыл в Уфу, чтобы поддержать своего сына на Летних играх сурдлимпийцев

В Уфу съехались спортсмены из разных стран, чтобы принять участие в первых международных Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Одним из почетных гостей этого мероприятия стал космонавт Герой России Сергей Ревин. Он болеет за своего сына Ярослава, который является участником теннисного турнира на данных соревнованиях.

У Ярослава Ревина богатый опыт в теннисе — он начал свою заниматься этим видом спорта в 2006 году. В предыдущей Сурдлимпиаде в Турции он занял достойное четвертое место. Однако, на тот момент ему не хватило дыхания, чтобы победить, особенно при жарких условиях с температурой воздуха около +35 градусов.

В этот раз ситуация иная. У Ярослава хороший боевой настрой, и условия на играх комфортные. Его следующий матч – против теннисиста из Израиля, и Ярослав уже изучил его игру, чтобы быть готовым к противостоянию.

Сергей Ревин также активно поддерживает спорт с ограниченными возможностями и сейчас в Башкирии он пребывает в новом статусе — председателя попечительского совета сурдлимпийской сборной России по теннису. Он прилагает все усилия, чтобы привлечь спонсоров и обеспечить необходимую поддержку этим молодым спортсменам, помогая им реализовывать свои спортивные амбиции и принимать участие в соревнованиях.

Космонавт также успел посетить Аэрокосмическую школу в Давлекановском районе, которая находится в селе Калиновка, чтобы встретиться с детьми.

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» стали значимым событием в Уфе. Более 700 спортсменов из 30 стран, включая Бразилию, Францию, Турцию, США, Израиль и другие, приехали сюда, чтобы сразиться в различных видах спорта. Команда России выделяется численностью — в нее входят 495 спортсменов. Беларусь также представлена сильной делегацией из 162 участников.