Как переселенцы из Донбасса возвращаются к мирной жизни в Башкирии

Получают гражданство, собираются в школу и устраиваются на работу. В поисках мирного неба эти люди вынуждены были покинуть свои дома. Сегодня их в республике 1300 человек. Переселенцы из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей нашли новую родину в Башкортостане.

Маленький Владик, как и все дети, может играть и кататься на любимом самокате, а его родители – насладиться тишиной и спокойствием. Многодетная семья из Херсонской области в Уфе уже десять месяцев. На родине они жили в постоянной тревоге. И лишь сейчас немного успокоились. Получили российские паспорта, а глава семьи – устроился на работу на уфимский завод.

73-летняя Любовь Соколова приехала из Донецка с дочерью в Новый год. Путь к спасению был для этой семьи не прост. То, что они выбрались, поехав в неизвестность, пенсионерка называет чудом, а пункт временного размещения – раем.

Психолог Управления гражданской защиты несколько раз в неделю посещает уфимский пункт временного размещения «Речные зори». На сегодняшний день в стенах ПВР находятся 268 человек. И каждый из них по-своему переживает те изменения, которые произошли в их жизни.

90 процентов вынужденных переселенцев пункта «Речные зори» получили российские документы. Трудоустроились 81 человек, десять из них работают здесь же. Приезжие нашли кров и начали жить сначала.

Переселенцы начали прибывать в Башкирию еще прошлой весной. Сегодня их в республике 1300 человек, из них 560 проживают в четырех пунктах временного размещения, два из которых в Уфе, другие – в Стерлитамаке и Туймазах.