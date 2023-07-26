На Летних сурдлимпийских играх разыграли первые комплекты наград в плавании

Здесь за медали борются сборные России и Белоруссии. Состоялись финальные заплывы на дистанциях 100 метров вольным стилем, 200 метров брассом и эстафеты.

В первый соревновательный день по плаванию прошли несколько предварительных заплывов, после чего состоялся розыгрыш медалей в этом виде спорта на отдельных дистанциях. У девушек лучший результат в заплыве на 200 метров брасом показала Ксения Тихонова. Она совсем ненамного опередила более опытную пловчиху Оксану Петрушенко.

Я выступаю за сборную России с 2018 года, именно этим результатом довольна, а дальше будет видно. Ксения Тихонова, победительница Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Еще одной россиянкой, сумевшей завоевать медаль, стала семикратная чемпионка сурдлимпийских игр Виктория Терентьева. Поддержали представительницу Астраханской области родители – Александр и Лариса Терентьевы. Они стараются не пропускать соревнований дочери. В Башкортостан приехали вместе с друзьями

Помогла поддержка семьи и Виталию Оботину. Месяц назад вместе со своей возлюбленной Анной они поженились. Но в свадебное путешествие молодые отправиться так и не успели – все время заняла подготовка, а теперь и выступление на играх сурдлимпийцев.

Все получилось, но все же своим результатом я не доволен. Самое главное на соревнованиях – поддержка семьи. Здесь со мной супруга Анна. А вот родители не приехали. Они живут во Владивостоке, чаще всего смотрят мои выступления по телевизору. Виталий Оботин, победитель Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

А вот сборная России по плаванию выставила на Летние игры сурдлимпийцев состав, которым они должны были лететь в Бразилию.