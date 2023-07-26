На Летних сурдлимпийских играх разыграли первые комплекты наград в плавании

Здесь за медали борются сборные России и Белоруссии. Состоялись финальные заплывы на дистанциях 100 метров вольным стилем, 200 метров брассом и эстафеты.
В первый соревновательный день по плаванию прошли несколько предварительных заплывов, после чего состоялся розыгрыш медалей в этом виде спорта на отдельных дистанциях. У девушек лучший результат в заплыве на 200 метров брасом показала Ксения Тихонова. Она совсем ненамного опередила более опытную пловчиху Оксану Петрушенко.
Еще одной россиянкой, сумевшей завоевать медаль, стала семикратная чемпионка сурдлимпийских игр Виктория Терентьева. Поддержали представительницу Астраханской области родители – Александр и Лариса Терентьевы. Они стараются не пропускать соревнований дочери. В Башкортостан приехали вместе с друзьями
Помогла поддержка семьи и Виталию Оботину. Месяц назад вместе со своей возлюбленной Анной они поженились. Но в свадебное путешествие молодые отправиться так и не успели – все время заняла подготовка, а теперь и выступление на играх сурдлимпийцев.
А вот сборная России по плаванию выставила на Летние игры сурдлимпийцев состав, которым они должны были лететь в Бразилию.
В плавании первый соревновательный день завершился мужской эстафетой 4 по 200 метров вольным стилем, где лучшее время показала команда «Россия 1».