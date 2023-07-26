В Башкирии стартовал ремонт «фонящей» дороги

На ремонт дорог в Башкирии в ближайшие годы выделят более 4 млрд рублей. В планах на этот год – привести в порядок 52 участка автодорог регионального, межмуниципального и местного значения общей протяжённостью 182 км. Большинство работ уже идут. Среди крупнейших объектов: модернизация трассы Сибай–Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах.