Maag, он же Zara, планирует покинуть российский рынок

Об этомпишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на итоги первых трех месяцев работы сети в России. Сообщается, что новинка не пользовалась должным спросом, что привело к ряду проблем.

Прежде всего, выручка магазинов снизилась в семь-восемь раз от доходов испанского оригинала. Покупатели не проявили интереса к замене товаров, и продажи оказались на рекордно низком уровне.

Например, если Zara ранее ежедневно зарабатывала от 2 до 3 млн рублей (а по выходным до 4 млн), то Maag едва ли получает 300-400 тысяч рублей в день. Работники магазина сообщают, что теперь продажа на миллион за смену стала почти недостижимой целью.

Кроме того, заработные платы сотрудников снизились примерно в пять раз по сравнению с предыдущими условиями работы, что привело к массовому уходу персонала из компании. Возможности работать дольше и получать доход выше ограничиваются руководством.

В некоторых магазинах сети рабочий персонал вынужден выходить на работу «пару раз в неделю» на смены продолжительностью 4-5 часов, в то время как в компании Inditex у них была возможность работать по 8-10 часов в день с графиком 4/3 или 4/2. Это привело к существенному уменьшению заработной платы сотрудников и постоянным проблемам с наймом новых.