В Башкирии ряд компаний получили налоговые послабления

Речь идет о резидентах территорий опережающего развития, которых освободили от уплаты налога на подержанное оборудование. Основная причина – санкционное давление.

В настоящее время предприятия не могут приобрести новую зарубежную технику. По этой причине депутаты приняли решение о налоговых послаблениях для бизнеса.

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев уточнил, что резиденты указанных территорий освобождаются от уплаты налога на имущество. В частности, оборудования, которое ранее было в употреблении и приобреталось в целях реализации инвестиционных проектов. Ранее такая льгота была актуальна только в отношении нового оборудования.