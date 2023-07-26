Жительница Уфы получит срок за торговлю «жучками»

В Уфе сотрудниками ФСБ была пресечена незаконная продажа подслушивающих устройств. По сообщению пресс-службы УФСБ России по Башкирии, 44-летняя жительница Уфы занималась продажей «жучков» на одном из популярных сервисов объявлений.

По информации специалистов, технические устройства были замаскированы под обычные GSM-трекеры, однако имели дополнительную функцию скрытой аудиозаписи, что позволяло незаконно записывать разговоры граждан без их согласия.

Для установления контакта с преступником и сбора улик сотрудники ведомства решили провести «проверочную закупку». В результате, женщина была задержана при попытке сбыта запрещенных устройств.