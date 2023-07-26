В Уфе мошенники распространяют объявления о срочной замене домофонов

Не так давно с завидной регулярностью объявления аналогичного содержания появлялись в различных регионах страны. Аферисты были весьма убедительны: вешали свои «анонсы» на входных дверях в подъезды многоквартирных домов с заверениями о том, что управляющая компания произведет замену устройств за свой счет. Ниже – QR-код, по которому необходимо перейти на сайт для размещения и оплаты заявки.
Теперь такие же листовки появились и на дверях подъездов Уфы – та же схема, те же сроки. Отсканировав QR, жильцы попадают на фишинговый сайт, где им предлагается оплатить заявку на новые ключи. Таким способом злоумышленники получают доступ к денежным средствам всех желающих сменить домофон.
Администрация Уфы призывает граждан проявлять бдительность и не попадаться на уловки аферистов.
Фото: Администрация г.Уфы