В Башкирии временно недоступны регистрация транспорта и выдача прав

Руководитель ГИБДД республики Владимир Севастьянов проинформировал жителей региона о техническом сбое, который произошел в регистрационно-экзаменационных подразделениях ведомства.

В сообщении, опубликованном сегодня в его телеграм-канале, он предупредил о возникших затруднениях при регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений из-за проблем с программным обеспечением.

Севастьянов отметил, что сбой является исключительно технической проблемой и затронул все подразделения ГИБДД по всей стране. На данный момент технические специалисты работают над устранением причин сбоя.