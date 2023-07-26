В Башкирии упростили требования к инвесторам

Раньше на рассмотрение в правительство нужно было вносить пакет из 18 документов. После оптимизации он сократился до трех! На фото выше слева - как выглядела документация для инвестиционного проекта раньше, справа – как выглядит сейчас. Вот самые главные «головные боли» бизнеса, которые отменили: