В Башкирии упростили требования к инвесторам

В Башкирии произошла реформа правил получения помощи от государства на инвестиционные проекты. Информационное агентство «Башинформ» собрало самые важные пункты новых правил.
1. В чем суть новшества
Радий Хабиров презентовал уникальную пока для России программу работы с инвесторами, которая существенно упростила требования к новым проектам для получения господдержки.
2. Что конкретно упростили
Раньше на рассмотрение в правительство нужно было вносить пакет из 18 документов. После оптимизации он сократился до трех! На фото выше слева - как выглядела документация для инвестиционного проекта раньше, справа – как выглядит сейчас. Вот самые главные «головные боли» бизнеса, которые отменили:
— Минимальные вложения в проект 100 миллионов рублей, а для Северо-Востока и Зауралья - 10 млн рублей.
— Справка, что у инвестора есть на счетах в банках минимум половина необходимой суммы, в том числе 10% собственных средств.
— Обязательства создать не менее 20 новых рабочих мест и платить зарплату не ниже среднереспубликанской.
— Расчеты бюджетной эффективности – через пять лет работы компания должна была заплатить налогов больше, чем получила льгот и субсидий.
Также в рамках упрощения всех процедур сократили сроки:
— Рассмотрения заявок инвесторов до вынесения на «Инвестчас» до 30 дней;
— Экспертизы документов, представленных на рассмотрение Инвесткомитета, до 10–15 дней. Раньше на это могли уходить месяцы.
— Срок подготовки необходимых документов для получения конкретных мер поддержки по проектам также сокращен до 30 дней.
— Количество этапов рассмотрения сократилось - теперь инвестпроект рассматривают за одно обращение.
3. Какие документы теперь нужны?
По факту теперь потенциальным инвесторам необходимо предоставить три документа:
1. Декларацию инвестора (описание проекта, схема земельного участка, если нужно получить его аренду без торгов), план-график освоения инвестиций, дорожную карту, информацию о воздействии проекта на окружающую среду, информацию по необходимым мерам поддержки.
2. Презентацию проекта.
3. Информацию об объектах инженерной и транспортной инфраструктуры (если проектом предусматривается получение указанной поддержки).
4. Какие требования к инвесторам остались
— Регистрация компании на территории Башкирии
— Соответствие приоритетным направлениям развития экономики Башкирии. В него входят практически все направления, кроме строительства жилья, страховой деятельности, коммерческой недвижимости (исключение - оптово-распределительные центры, оптовые рынки, индустриальные, промышленные, агропромышленные парки, особые экономические зоны).
— Объем налоговых льгот и субсидий не должен превышать 30% от суммы инвестиций.
— У инвестора не должно быть долгов по заработной плате, уплате налогов, он не должен находиться в стадии банкротства, состоять в реестре экстремистских организаций, дисквалифицированных лиц и офшорных компаний.
5. Как это поможет бизнесменам Башкирии
Раньше государственная поддержка инвесторов касалась в первую очередь крупного и среднего бизнеса, который может себе позволить вложить как минимум сто миллионов рублей в новый производственный цех или придорожное кафе. Теперь это доступно для всех предпринимателей, готовых вложиться в развитие своего дела. Инвесторам доступны:
— Льготы по налогу на прибыль и имущество организаций
— Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций
— Земельный участок в аренду без торгов
— Льготы по аренде земельных участков, находящихся в госсобственности
— Субсидии на инженерную инфраструктуру, подъезд, парковку и другие части инвестиционного проекта
— Возмещение расходов на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования.
По «новым правилам» уже провели два «Инвестчаса» и рассмотрели 11 новых инвестиционных проектов, а также 12 уже обсуждаемых ранее. Предприниматели рассказали, что новые меры существенно облегчили работу. Как рассказал Радий Хабиров, в перспективе подать заявку на рассмотрение проекта можно будет и в электронной форме.
Как мы сообщали ранее, Башкирия впервые заняла четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны. Рейтинг регионов за 2022 год, формируемый Агентством стратегических инициатив, представили на полях Петербургского международного экономического форума.