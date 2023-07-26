Кенийский гандболист: спортивная инфраструктура Уфы превосходит бразильскую

Джоэль, гандболист мужской команды из Кении, принимающий участие в Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе, заявил, что спортивная инфраструктура в башкирской столице лучше, чем в Бразилии.

Спортсмен неоднократно участвовал в международных соревнованиях, но Россия стала для него новым опытом. Сравнивая уровень спортивной инфраструктуры в Уфе и в Бразилии, он уверенно заявил, что Уфа предоставляет лучшие условия. Например, у нас есть доступ к хорошо оборудованным тренировочным залам. В Бразилии такого нет. Однако, по его словам, уровень команд-участниц состязаний примерно одинаковый.

Джоэлю также понравились сама Уфа, погода, спортивная атмосфера и, конечно же, местная кухня. При этом у спортсмена и его команды график плотных тренировок не оставляет времени на прогулки по окрестностям, рассказал Джоэль.

Сегодня кенийская женская гандбольная команда провела матч против команды из Узбекистана.

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» продолжаются в Уфе уже третий день и продлятся до 2 августа. В этом мероприятии принимают участие спортсмены со слуховыми нарушениями со всего мира, соревнуясь в различных видах спорта.