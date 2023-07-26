Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» приступили к тренировкам после отпуска

Команда готовится к матчам Кубка России, который пройдет в сентябре. Кто усилит башкирский коллектив в преддверии нового сезона?

Даже на тренировке волейболистки «Уфимочки» выкладываются на 100%. Сейчас спортсменки работают над общей физической подготовкой – это так называемый втягивающий цикл. Главный тренер команды Владислав Макаров на протяжении семи лет готовит спортсменок к новым сезонам.

В межсезонье команду покинули Алеся Пироговская, Евгения Столповская, Анастасия Петрунина и Ангелина Хлыновская. Кроме того, ушел и тренер-статистик Никита Папаникола. Но есть и новички. Анастасия Ламбина – ​ одна из них. Она, а также еще две волейболистки усилят в этом году главную женскую команду республики.​ Ламбина перешла в уфимский коллектив из «Сахалина», где провела год.

В прошлом сезоне башкирский клуб занял шестое место в Высшей лиге А. ​Новичков быстро приняли в коллектив, потому как впереди у «Уфимочки» сезон, в котором волейболистки должна показывать достойные результаты