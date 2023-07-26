Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» приступили к тренировкам после отпуска

Команда готовится к матчам Кубка России, который пройдет в сентябре. Кто усилит башкирский коллектив в преддверии нового сезона?
Даже на тренировке волейболистки «Уфимочки» выкладываются на 100%. Сейчас спортсменки работают над общей физической подготовкой – это так называемый втягивающий цикл. Главный тренер команды Владислав Макаров на протяжении семи лет готовит спортсменок к новым сезонам.
В межсезонье команду покинули Алеся Пироговская, Евгения Столповская, Анастасия Петрунина и Ангелина Хлыновская. Кроме того, ушел и тренер-статистик Никита Папаникола. Но есть и новички. Анастасия Ламбина – одна из них. Она, а также еще две волейболистки усилят в этом году главную женскую команду республики. Ламбина перешла в уфимский коллектив из «Сахалина», где провела год.
В прошлом сезоне башкирский клуб занял шестое место в Высшей лиге А. Новичков быстро приняли в коллектив, потому как впереди у «Уфимочки» сезон, в котором волейболистки должна показывать достойные результаты
Через несколько дней спортсменки отправятся на сборы на Павловку, где проведут две недели. Уже в начале сентября «Уфимочка» примет участие в этапе Кубка России в Екатеринбурге, после чего стартует сезон Высшей лиги А.