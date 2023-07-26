В Уфе прошел забег Ivanov Team

На стадионе в центре спортивной подготовки Риммы Баталовой прошел забег Ivanov Team. Участие принимали восемь команд с разных беговых клубов республики. Эти соревнования считаются ежегодными, потому как оно проводятся традиционно в третий раз. Состязания проходили в течение одного дня.

Девушки преодолевали 3 километра, а мужчины – 5. Всего на соревнованиях собралось порядка 200 атлетов от 18 лет и старше с разных регионов и районов республики.

Участие принимали спортсмены с разной физической подготовкой. Например, Ульяна Шарипова занимается легкой атлетикой 12 лет. На этих соревнованиях она впервые принимала участие и сумела занять первое место.