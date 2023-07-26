В Башкирии за сутки в 14 ДТП пострадали 20 человек

В Дёмском районе двое подростков пострадали в результате наезда на них цельнометаллической «ГАЗели». В Кировском районе при падении пассажира в салоне автобуса «Лотос» пострадала 2-летняя девочка. В Стерлитамакском районе двое на мопеде при столкновении с транспортом получили травмы. Такой же случай зарегистрирован и в Ишимбайском районе – пострадал подросток. Два ребёнка-велосипедиста пострадали в Благовещенском и Фёдоровском районах. В последнем случае на ребёнка допустил наезд водитель в нетрезвом состоянии. По одному случаю наезда на детей произошло в городе Октябрьском и в Бижбулякском районе. В Бакалинском районе ребёнок госпитализирован — он был в качестве пассажира в момент столкновения автомобилей.