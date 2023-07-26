В Уфе в рамках форума «Умный город» состоялось пленарное заседание

Для нас огромная честь принимать форум «Умный город». Я искренне благодарю руководство министерства строительства и ЖКХ за то, что нам доверено его провести. Мы очень постараемся, чтобы вам было здесь комфортно работать. У нас уже реализуется много перспективных программ. Если взять Уфу, то это и управление через ГЛОНАСС коммунальной техникой, система «Безопасный город» и множество других систем, позволяющих сделать более комфортной жизнь людей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии