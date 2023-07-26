В Уфе в рамках форума «Умный город» состоялось пленарное заседание

В Уфе проходит IV Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна». В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание.

Фото №1 - В Уфе в рамках форума «Умный город» состоялось пленарное заседание

На участие в форуме было подано более 2 тысяч заявок. Также на форум в Уфу прибыли семь заместителей федеральных министров.

Пленарное заседание форума прошло в концертном зале Конгресс-холла «Торатау». Прежде всего были зачитаны обращения вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина и министра по делам ГО и ЧС Александра Куренкова.

Участников форума приветствовал глава республики Радий Хабиров.

Для нас огромная честь принимать форум «Умный город». Я искренне благодарю руководство министерства строительства и ЖКХ за то, что нам доверено его провести. Мы очень постараемся, чтобы вам было здесь комфортно работать. У нас уже реализуется много перспективных программ. Если взять Уфу, то это и управление через ГЛОНАСС коммунальной техникой, система «Безопасный город» и множество других систем, позволяющих сделать более комфортной жизнь людей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава региона также отметил, что все эти элементы необходимо интегрировать в комплексную структуру. «Это задача для таких талантливых людей, которые здесь собрались», — пояснил Радий Хабиров.

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