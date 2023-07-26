В Башкирии закрыли шумную лесопилку

В Кумертау предприятие было вынуждено временно приостановить свою работу из-за шума. Разбирательство было инициировано коллективной жалобой жильцов многоэтажки, расположенной рядом с лесопильным производством. Они выразили свое недовольство громкими звуками, исходящими от станков предприятия.