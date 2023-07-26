Чиновница из Уфы поругалась с туроператором из-за изменений в паспорте

Уфимская чиновница попала в неприятную историю из-за несостоявшихся каникул. Женщина, которая работает в одном из республиканских ведомств, намеревалась провести отпуск в Эмиратах. Она приобрела путевку у туроператора, предоставив все необходимые документы и оплатив ее.

Однако впоследствии выяснилось, что чиновница сменила фамилию, что привело к расхождению данных в российском и заграничном паспортах. Несмотря на заверения женщины о том, что паспорт является действительным и проблем не должно возникнуть, туроператор потребовал написать расписку о том, что возможные риски она берет на себя. Но чиновница отказалась это делать.

По словам самой женщины, турагентство предложило ей доплатить 89 тысяч рублей, иначе тур в ОАЭ будет аннулирован. В итоге поездка была отменена, а туроператор потребовал вернуть полную ее полную стоимость, утверждая, что уже оплатил проживание в отеле для гостя.

Но, по словам чиновницы, агентство не предоставило никаких документов, подтверждающих этот факт.