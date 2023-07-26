Госавтоинспекция Уфы проведет масштабную проверку общественного транспорта

Госавтоинспекция Уфы объявила о проведении сплошной проверки общественного транспорта в столице Башкирии.
Особое внимание планируется уделить проверке технического состояния автобусов, а также их соответствию нормам безопасности при перевозке пассажиров. Кроме того, у водителей проверят документы о предрейсовом медицинском осмотре.
Мероприятие запланировано на завтра, 27 июля. Целью данной проверки является обеспечение безопасности горожан, поэтому водителей и пассажиров просят отнестись к данной инициативе с пониманием.