Космонавт России и его сын рассказали о Летних сурдлимпийских играх в Уфе

В Уфе проходят Летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Среди болельщиков Герой России, 113-й космонавт Сергей Ревин. Он болеет за своего сына Ярослава, который принимает участие в соревнованиях по теннису.
Сергей Ревин также является председателем Попечительского совета сурдлимпийской сборной России по теннису.
Сергей перед вчерашним выступлением сына успел съездить в Аэрокосмическую школу Давлекановского района, которая находится в селе Калиновка и провести встречу с детьми.
Ярослав старается не отставать от отца. Серьёзно занимается теннисом, стремится к большим победам.