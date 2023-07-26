Космонавт России и его сын рассказали о Летних сурдлимпийских играх в Уфе

Я с 2006 года играю в теннис. Занимаюсь в Адаптивной спортивной школе с нарушением слуха в Москве. На предыдущей Сурдлимпиаде в Турции занял четвертое место. Помню, что день важного матча был очень жарким, около 35 градусов жары. Мне для выигрыша не хватило дыхания. Было очень обидно, потому что от победы отделял всего один шаг. В этом году настрой боевой, условия комфортные. Ближайшая игра у меня с теннисистом из Израиля. Заранее посмотрел, как он играет в отборочных матчах, оценил. Буду стараться взять верх.

Ярослав Ревин