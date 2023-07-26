Космонавт России и его сын рассказали о Летних сурдлимпийских играх в Уфе

В Уфе проходят Летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Среди болельщиков Герой России, 113-й космонавт Сергей Ревин. Он болеет за своего сына Ярослава, который принимает участие в соревнованиях по теннису.

Фото №1 - Космонавт России и его сын рассказали о Летних сурдлимпийских играх в Уфе

Сергей Ревин также является председателем Попечительского совета сурдлимпийской сборной России по теннису.

Мы с сыном не раз были в Башкортостане. После полетов поправлял здоровье в санаториях «Яктыкуль» и «Янгантау». На этот раз я в Башкортостане в новом статусе – председателя Попечительского совета сурдлимпийской сборной России по теннису. Мы стараемся привлечь спонсоров для поддержки ребят с ограниченными возможностями в их стремлении заниматься спортом и принимать участие в соревнованиях.

Сергей Ревин

Сергей перед вчерашним выступлением сына успел съездить в Аэрокосмическую школу Давлекановского района, которая находится в селе Калиновка и провести встречу с детьми.

Ярослав старается не отставать от отца. Серьёзно занимается теннисом, стремится к большим победам.

Я с 2006 года играю в теннис. Занимаюсь в Адаптивной спортивной школе с нарушением слуха в Москве. На предыдущей Сурдлимпиаде в Турции занял четвертое место. Помню, что день важного матча был очень жарким, около 35 градусов жары. Мне для выигрыша не хватило дыхания. Было очень обидно, потому что от победы отделял всего один шаг. В этом году настрой боевой, условия комфортные. Ближайшая игра у меня с теннисистом из Израиля. Заранее посмотрел, как он играет в отборочных матчах, оценил. Буду стараться взять верх.

Ярослав Ревин
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