Баскетболист Юрий Юрькевич доволен организацией Летних игр сурдлимпийцев в Уфе

Баскетболист белорусской сборной Юрий Юрькевич прокомментировал организацию Летних игр сурдлимпийцев в Уфе.

Фото №1 - Баскетболист Юрий Юрькевич доволен организацией Летних игр сурдлимпийцев в Уфе

Команда из Беларуси встретилась на баскетбольной площадке с командой из Узбекистана. Встреча прошла в лучших традициях американских баскетбольных лиг – игра в полный контакт и жесткие падения. К счастью, обошлось без травм.

Юрий Юрькевич – баскетболист белорусской сборной – добавил, что раскрыть свой спортивный потенциал на полную позволяет обстановка и грамотная организация игр: «Здесь в Уфе хорошая обстановка. Было комфортно и играть, и тренироваться, и ещё и хорошо кормят. Уже сыграли с Иорданией, сегодня вот играем с Узбекистаном. Но главный наш соперник, наверное, все же Россия – очень сильная команда!». 

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