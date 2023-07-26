Баскетболист Юрий Юрькевич доволен организацией Летних игр сурдлимпийцев в Уфе

Юрий Юрькевич – баскетболист белорусской сборной – добавил, что раскрыть свой спортивный потенциал на полную позволяет обстановка и грамотная организация игр: «Здесь в Уфе хорошая обстановка. Было комфортно и играть, и тренироваться, и ещё и хорошо кормят. Уже сыграли с Иорданией, сегодня вот играем с Узбекистаном. Но главный наш соперник, наверное, все же Россия – очень сильная команда!».