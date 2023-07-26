Учёные Башкортостана и Татарстана вместе намерены создать Ассоциацию учёных республик

Об этом говорили в Уфе. В столицу региона приехал Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана. Он вступил в должность этим летом и это первый официальный визит. С ним встретился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Обсудили итоги совместной деятельности двух республик в области науки и планы на ближайшее будущее. Разработана дорожная карта, в которой более 40 мероприятий. Также с учёными прошёл круглый стол и экскурсия в Евразийском НОЦ.