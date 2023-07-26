Глава ГИБДД Башкирии рассказал, что будут делать с «дорогами смерти»

Также в республике есть сравнительно непротяженный участок в 86 км — это Дюртюли-Нефтекамск, где фиксируется большое количество погибших в течение года. Еще один участок, где второй год подряд гибнут люди — Иглинский район, федеральная трасса М-5. Также высокая смертность в Альшеевском районе на дороге Уфа–Чишмы–Киргиз-Мияки.