Глава ГИБДД Башкирии рассказал, что будут делать с «дорогами смерти»

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД Башкирии, сообщил, что в республике насчитывается около пяти «дорог смерти». Это участки трасс, которые отличаются особой аварийностью.

Фото №1 - Глава ГИБДД Башкирии рассказал, что будут делать с «дорогами смерти»

Среди таких дорог, например, Уфа–Бирск–Янаул до Благовещенска. Там уже наладили организацию движения, установили камеры, которые считывают непристегнутый ремень безопасности, выезд на встречную полосу.

Также в республике есть сравнительно непротяженный участок в 86 км — это Дюртюли-Нефтекамск, где фиксируется большое количество погибших в течение года. Еще один участок, где второй год подряд гибнут люди — Иглинский район, федеральная трасса М-5. Также высокая смертность в Альшеевском районе на дороге Уфа–Чишмы–Киргиз-Мияки.

В том году были организованы определенные мероприятия на автодороге Уфа–Бирск–Янаул, в этом году — на дороге Дюртюли–Нефтекамск. Везде требуется определенное финансирование, поэтому главой республики принято решение по порядку моменты устранять.

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