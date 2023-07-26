Глава ГИБДД Башкирии рассказал, что будут делать с «дорогами смерти»

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД Башкирии, сообщил, что в республике насчитывается около пяти «дорог смерти». Это участки трасс, которые отличаются особой аварийностью.
Среди таких дорог, например, Уфа–Бирск–Янаул до Благовещенска. Там уже наладили организацию движения, установили камеры, которые считывают непристегнутый ремень безопасности, выезд на встречную полосу.
Также в республике есть сравнительно непротяженный участок в 86 км — это Дюртюли-Нефтекамск, где фиксируется большое количество погибших в течение года. Еще один участок, где второй год подряд гибнут люди — Иглинский район, федеральная трасса М-5. Также высокая смертность в Альшеевском районе на дороге Уфа–Чишмы–Киргиз-Мияки.
В том году были организованы определенные мероприятия на автодороге Уфа–Бирск–Янаул, в этом году — на дороге Дюртюли–Нефтекамск. Везде требуется определенное финансирование, поэтому главой республики принято решение по порядку моменты устранять.