Радий Хабиров поздравил следователей с профессиональным праздником

Об этом было сказано на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов следствия. С праздником правоохранителей поздравил сегодня Глава республики. Радий Хабиров отметил, что труд следователя непростой и поблагодарил собравшихся в зале за службу, добавив, что следственное управление по республике – одно из лучших по показателям работы в Приволжском федеральном округе.