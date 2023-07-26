В Башкирии врач, похитивший УЗИ аппарат, получил условный срок

Суд признал его виновным в похищении в апреле 2021 года оборудования для проведения ультразвуковой диагностики. По версии следствия, врач перевез оборудование в Уфу и прятал его у себя дома. Однако позднее аппарат был обнаружен сотрудниками полиции и изъят.