В Башкирии врач, похитивший УЗИ аппарат, получил условный срок

Врачу ультразвуковой диагностики, работавшему в бюджетном лечебном учреждении Стерлитамака, был вынесен приговор стерлитамакским городским судом за совершение преступления «кража в особо крупном размере».
Суд признал его виновным в похищении в апреле 2021 года оборудования для проведения ультразвуковой диагностики. По версии следствия, врач перевез оборудование в Уфу и прятал его у себя дома. Однако позднее аппарат был обнаружен сотрудниками полиции и изъят.
Данное преступление нанесло больнице значительный ущерб, общая сумма которого превышает 1,1 млн рублей.
Подсудимый свою вину не признал. Судом вынесено решение приговорить врача к 4-годичному условному лишению свободы с испытательным сроком на тот же период.