Более 1,5 млрд рублей штрафов выявлены комплексами фотовидеофиксации на дорогах Башкирии

На сегодняшний день в Башкирии действует 1771 аппаратно-программный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Благодаря работе этих комплексов за последние полгода было вынесено 2,8 млн постановлений по делам об административных правонарушениях.

По словам главы ведомства, все комплексы находятся в рабочем состоянии. Эти технические устройства стали эффективным инструментом контроля за водителями без необходимости личного присутствия сотрудника ГИБДД на дороге.

За истекший период этого года возбуждено более 3,1 млн дел об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе проверок были выявлены следующие нарушения: более 7 тысяч водителей находились в состоянии опьянения или отказались проходить медосвидетельствование, свыше 7 тысяч нарушений, связанных с выездом на встречную полосу, порядка 6 тысяч правонарушений допущены пешеходами.