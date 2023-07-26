Российские ученые продвинулись в борьбе с опухолью мозга

Российским ученым удалось найти способ борьбы с неизлечимыми опухолями мозга. Как рассказала научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ Анастасия Рябова, глиобластома вызревает за два-три месяца, выявить ее на ранних стадиях очень сложно.

Глиобластома - это быстротекущее заболевание, которое не оставляет человеку шансов прожить еще хотя бы пару лет. Российские ученые работают сразу в нескольких направлениях, чтобы дать надежду людям на излечени.