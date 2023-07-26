«Умный город – Умная страна»: как прошел первый день международного форума в Уфе

В Уфе сегодня начал свою работу IV Международный форум «Умный город – Умная страна». Это ежегодное событие в области развития и цифровой трансформации территорий. Федеральный проект реализуется Минстроем и Минцифры России. В форуме принял участие глава республики Радий Хабиров. С момента проведения первого мероприятия в 200 городах страны внедрили современные интеллектуальные системы. Уфа – передовик в этой части.
Это не просто танцующая собака, а современный помощник спасателей. Животное проникнет туда, куда не сможет человек, и передаст в режиме реального времени картинку. А эти беспилотники дальнего радиуса действия – разработка уфимских инженеров. Коптерами уже сложно удивить, а вот самолет, взлетающий без пилота, – аппарат уникальный. Единственный в стране БПЛА гражданской авиации, который самостоятельно взлетает и приземляется, может кружить в воздухе без подзарядки до 10 часов.
На этой выставке представлены самые умные разработки страны. Основная задача форума – обменяться лучшими идеями для комфортной жизни горожан. Кроме того, площадка позволяет построить прямой диалог между теми, кто генерирует идеи, и властью. Форум цифровой трансформации проходит в стране четвертый раз – в этом году его хозяйка Уфа. Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава республики Радий Хабиров.
По итогам прошлого года Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров в части цифрового развития. Рейтинг включает в себя несколько критериев. К слову, башкирские разработчики сейчас работают над новыми дополнениями в сервисе Госуслуги.
Региональные МинЖКХ и Минцифры совместно с Башкирским регистром социальных карт создали платформу «Юрта». К войлочному жилищу оно не имеет никакого отношения. В цифровой платформе можно найти каталог коммунальных услуг, есть возможность отправить заявку в ЖЭУ и отследить ее исполнение через личный кабинет. Идеи, которые будут презентованы на форуме, должны дать импульс еще большей цифровизации в стране.
В рамках мероприятия в Уфе стартовал также молодежный форум «Умный город. Наше будущее». Радий Хабиров встретился с его участниками и ответил на вопросы поколения будущего. Руководитель региона отметил, что в нашей республике очень много талантливой молодежи.
В форуме примет участие руководство федеральных ведомств и органов региональной власти. Более 2000 участников уже присоединились к нему в первый день в офлайн- и онлайн-режиме. Площадки – как деловые, так и культурные – будут открыты до 28 июля.