«Умный город – Умная страна»: как прошел первый день международного форума в Уфе

В Уфе сегодня начал свою работу IV Международный форум «Умный город – Умная страна». Это ежегодное событие в области развития и цифровой трансформации территорий. Федеральный проект реализуется Минстроем и Минцифры России. В форуме принял участие глава республики Радий Хабиров. С момента проведения первого мероприятия в 200 городах страны внедрили современные интеллектуальные системы. Уфа – передовик в этой части.

Это не просто танцующая собака, а современный помощник спасателей. Животное проникнет туда, куда не сможет человек, и передаст в режиме реального времени картинку. А эти беспилотники дальнего радиуса действия – разработка уфимских инженеров. Коптерами уже сложно удивить, а вот самолет, взлетающий без пилота, – аппарат уникальный. Единственный в стране БПЛА гражданской авиации, который самостоятельно взлетает и приземляется, может кружить в воздухе без подзарядки до 10 часов.

Можно использовать для доставки медикаментов, оборудования во время пробок. Или для исследования здания. Руслан Шарафутдинов, коммерческий директор предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов

На этой выставке представлены самые умные разработки страны. Основная задача форума – обменяться лучшими идеями для комфортной жизни горожан. Кроме того, площадка позволяет построить прямой диалог между теми, кто генерирует идеи, и властью. Форум цифровой трансформации проходит в стране четвертый раз – в этом году его хозяйка Уфа. Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава республики Радий Хабиров.

Мы постараемся создать все условия для вашей комфортной работы, потому что здесь, на самом деле, собрались уникальные люди. Ведь форум «Умный город» – это идеология, устремлённая в будущее. У нас существует большое количество современных цифровых сервисов. Если взять Уфу, элементы «умного города» – это система ГЛОНАСС в управлении коммунальной техникой, сеть видеонаблюдения «Безопасный город», база данных РМИАС в сфере здравоохранения и многое другое. Это огромное количество ресурсов, которые направлены на то, чтобы оптимизировать и сделать более комфортной жизнь горожан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам прошлого года Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров в части цифрового развития. Рейтинг включает в себя несколько критериев. К слову, башкирские разработчики сейчас работают над новыми дополнениями в сервисе Госуслуги.

Многодетные, например, будут получать уведомления о положенных выплатах. А таксистам сообщат, что нужно продлить лицензию. Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Региональные МинЖКХ и Минцифры совместно с Башкирским регистром социальных карт создали платформу «Юрта». К войлочному жилищу оно не имеет никакого отношения. В цифровой платформе можно найти каталог коммунальных услуг, есть возможность отправить заявку в ЖЭУ и отследить ее исполнение через личный кабинет. Идеи, которые будут презентованы на форуме, должны дать импульс еще большей цифровизации в стране.

В рамках мероприятия в Уфе стартовал также молодежный форум «Умный город. Наше будущее». Радий Хабиров встретился с его участниками и ответил на вопросы поколения будущего. Руководитель региона отметил, что в нашей республике очень много талантливой молодежи.

Могу точно сказать, что проблем с трудоустройством в ближайшее время у вас не будет. Уже идёт очень серьёзная конкуренция между предприятиями за трудовые ресурсы. Это очень хорошо для тех ребят, которые придут на производства. У нас есть и программа поддержки среднего профессионального образования. Мы модернизируем материальную базу колледжей – обновляем мастерские, общежития, учебные классы, создаём современную молодёжную социально-спортивную инфраструктуру. Делаем всё для подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан