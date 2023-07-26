Участники СВО из Башкирии смогли пообщаться с родными благодаря телемосту

Бойцы из Башкортостана, находящиеся в зоне спецоперации, впервые за долгое время увиделись с родными – дистанционно. Министерство обороны организовало телемост, в ходе которого восемь военнослужащих батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова отдельной мотострелковой бригады пообщались со своими женами, детьми, сестрами и матерями.

Это третий телемост. Мы готовы проводить и чаще, но не всегда у другой стороны есть возможность.

Очень здорово, что есть такие телемосты, когда родные могут напрямую поговорить со своими мужьями, сыновьями. Мы гордимся ребятами, которые выполняют боевые задачи.

Одни военнослужащие находятся в зоне СВО чуть больше недели, другие – уже девять месяцев. В краткосрочном отпуске никто из них еще не был. На долгожданной встрече каждому бойцу дали возможность наедине пообщаться с родными. Семьи, в свою очередь, передали слова благодарности и поддержки российским военнослужащим.