Участники СВО из Башкирии смогли пообщаться с родными благодаря телемосту

Бойцы из Башкортостана, находящиеся в зоне спецоперации, впервые за долгое время увиделись с родными – дистанционно. Министерство обороны организовало телемост, в ходе которого восемь военнослужащих батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова отдельной мотострелковой бригады пообщались со своими женами, детьми, сестрами и матерями.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич.

Это третий телемост. Мы готовы проводить и чаще, но не всегда у другой стороны есть возможность.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан

Очень здорово, что есть такие телемосты, когда родные могут напрямую поговорить со своими мужьями, сыновьями. Мы гордимся ребятами, которые выполняют боевые задачи.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Одни военнослужащие находятся в зоне СВО чуть больше недели, другие – уже девять месяцев. В краткосрочном отпуске никто из них еще не был. На долгожданной встрече каждому бойцу дали возможность наедине пообщаться с родными. Семьи, в свою очередь, передали слова благодарности и поддержки российским военнослужащим.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии