В Башкирии проверили готовность сил и средств МЧС

Оперативно выехали на место происшествия и развернули передвижной пункт управления. Сегодня в Чишминском районе, рядом с трассой М-5, проверили готовность сил и средств МЧС России по Башкортостану, в том числе аэромобильной группировки ведомства, на случай серьезной чрезвычайной ситуации.

Взлетает, как вертолёт, а дальше уже в режиме самолёта. Этот конвертоплан, который весит почти 30 килограммов, с высоты птичьего полёта может вести мониторинг местности на расстоянии до 50 километров. Беспилотник можно использовать на лесных пожарах и во время паводка.

Средства мониторинга и воздушной разведки, пожарные машины и в целом техническое оснащение Главного управления МЧС России по Башкортостану. На трассе М-5 вблизи села Алкино сегодня развернули передвижной пункт управления.

По легенде, недалеко от этого места произошла авария. В результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом последний опрокинулся, начался пожар. Огонь перекинулся на лесной массив, возникли опасения, что стихия доберется до населенного пункта. Учитывая масштабы происшествия, было принято решение управлять спасательной операцией в непосредственной близости от места ЧП.

Подвижной пункт управления оснащён всем необходимым для работы в полевых условиях. Есть свой пункт медико-психологического обеспечения, помещение для приёма пищи и палатки для отдыха личного состава. Для журналистов предусмотрен выездной пресс-центр. Условия вполне комфортные. Здесь есть столы, стулья, ноутбуки и возможность выйти в интернет, а это очень важно, когда ты хочешь информировать зрителя или читателя максимально оперативно.