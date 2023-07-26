В Иглинском районе Башкирии решают проблему водоснабжения

В Иглинском районе жара привела к снижению подачи воды для населения. Особенно ухудшилась ситуация в микрорайонах Ново-Иглино и Новокузьминки, обслуживаемых южным водозабором. Для решения проблемы и улучшения обстановки из бюджета района выделили порядка 4 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство дополнительных скважин на водозаборе.
Вместе с очередным повышением температуры воздуха в некоторых микрорайонах Иглино наступила и нехватка водоснабжения. Жители ежедневно сталкиваются с перебоями в подаче питьевой воды. Для решения проблемы из муниципального бюджета выделили средства на бурение двух дополнительных скважин на южном водозаборе. Эти меры помогут увеличить дебет воды в микрорайонах Новокузьминки и Ново-Иглино.
Работы проводит кушнаренковское предприятие. Специалисты уже пробурили одну из двух запланированных скважин. Также в районе проводится комплексная модернизация системы водоснабжения в рамках нацпроекта «Чистая вода». После реализации программы качество воды и водонапор в селе Иглино должны значительно улучшиться. А чтобы в эти жаркие дни у жителей была вода, в ночное время ограничат ее подачу для накопления в резервуарах.