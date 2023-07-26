Государственный и общественный деятель из Башкирии Рафаил Зинуров отмечает 70-летие

Правовед, историк, писатель, скульптор. Сегодня 70-летний юбилей отмечает государственный и общественный деятель Рафаил Зинуров. В его послужном списке – работа на самых разных должностях, в том числе и пост сенатора в Совете Федерации. Сейчас же много времени он уделяет науке и любимым увлечениям. Ко дню своего рождения Зинуров презентовал очередное произведение, посвященное истории башкирского народа.

На полках мастерской – герои разных времен и народов. Увлеченность историей Рафаила Зинурова проявилась не только сотнями прочитанных книг, но и десятками созданных лично скульптур. Объединяет всех персонажей борьба за права и свободу собственного народа.

Некоторые из скульптурных произведений установлены в районах республики. А есть и те, что украшают улицы зарубежных городов. К примеру, мастер передал в Сеул статую корейского адмирала, за что даже получил статус почетного гражданина этого города. Но все же верным остается своему народу. Последний труд – «Книга судеб» – посвящен истории башкир от древнейших времен до наших дней, причем в стихах.

За каждым произведением – долгая научно-исследовательская работа. Не только по истории, но и праву. Ведь в первую очередь он все же юрист, говорит Рафаил Зинуров. Долгое время работал следователем. Профессиональный взгляд на вещи во многом помогает в творчестве.